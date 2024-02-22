İZMO izmirli minikleri deprem konusunda bilgilendirecek

Konuyla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ali Fuat Başgil Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çukur, eğitim yöneticileri ve kitabın yazar ekibi katıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 'İZMO Deprem Eğitimi Alıyor' kitabıyla çocukların doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları amaçlanıyor.

'ÇOCUK ODAKLI EĞİTİM İÇERİKLİ KİTAP'

Öğrencilerin doğal afetler konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık sahibi olabilmesi için çalışma yaptıklarını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Deprem gerçeği ile yaşamak sadece bizi değil çocuklarımızı da yakından ilgilendiren bir konu. Biz de çocuk odaklı eğitim içerikli; depremin oluşumunu, deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında ne tür önlemler alınması gerektiğini anlatan bir kitap hazırlığı içerisindeyiz. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, İZMO karakteriyle çocuklarımızı depremin olumsuz etkilerinden korumak için uzmanlar eşliğinde özel olarak hazırladığımız kitapla ve yazar ekibinin çabalarıyla afete hazır bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi. Kitabın yazımı öncesinde "İzmo Deprem Eğitimi Alıyor" adlı çocuk kitabının yazar ekibine deprem farkındalığı eğitimi verildiğini ifade eden Yahşi, öğrencilerin deprem deneyimlerini sağlıklı yönetebilmesi, erken bilinç ve farkındalık geliştirebilmesinin önemine değindi.

'YAZAR EKİBİNE DEPREM FARKINDALIK EĞİTİMİ'

Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çukur tarafından kitabın yazar ekibine yönelik deprem farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan deprem eğitimi kitabı, İZMO isimli kahraman üzerinden doğal afet sürecinde çocuklara fiziksel ve duygusal sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğretmeyi amaçlıyor.