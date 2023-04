Jack Nicholson Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Jack Nicholson’in En İyi Filmleri

Oscar ödüllü bir aktör olan Jack Nicholson filmleri, genellikle psikolojik açıdan sorunlu karakterler ile doludur. Jack Nicholson'ın en iyi filmleri listesi ise oyuncunun kariyeri düşünüldüğünde bir o kadar uzundur. Oyuncunun filmleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, en çok izlenen Jack Nicholson filmleri neler diyebilir. Başrollerin yanı sıra kötü adamları da oynayan Jack Nicholson'ın filmleri hangileri işte ayrıntılar…

Jack Nicholson Filmleri Neler?

Asıl adı John Joseph Nicholson olan oyuncu, 22 Nisan 1937 tarihinde Amerika'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda babası tarafından terk edilen oyuncunun, ailevi durumu ise oldukça karışıktır. Kariyerine 1950'li yıllarda başlamış olan Nicholson, zamanla birçok başarılı işte yer almıştır. Jack Nicholson'ın imdb puanı en yüksek filmleri ise şu şekilde;

Guguk Kuşu (1975-IMDb:8,6)

Ken Kesey'nin kaleme aldığı "One Flew Over the Cuckoo's Nest" isimli bir öyküden uyarlanan Guguk Kuşu'nda, ceza almamak için akıl hastası numarası yapan bir mahkumun başından geçen olaylar anlatılır. Diğer hastalarla kurduğu tuhaf diyaloglar, hastaneden kaçma çabaları ve başına buyruk davranışları nedeniyle baş hemşire Mildred ile çatışır.

Cinnet (1980-IMDb:8,4)

Yazar Jack Torrance, Overlook Oteli'nde çalışmak için ailesiyle birlikte oraya taşınır. Ancak daha sonra açıklanması mümkün olmayan paranormal olaylar yaşanır. Jack'in oğlu ise psişik güçlere sahiptir ve otelde olan bitenlerin farkındadır. Aile, bir kar fırtınası nedeniyle otelde mahsur kalır ve Jack doğaüstü varlıklar nedeniyle delirmeye başlar.

Birkaç İyi Adam (1992-IMDb:7,7)

Donanma Avukatı Daniel Kaffe, mahkeme salonuna gitmeden kazandığı davaları ile ünlüdür. Küba sınırında hayatını kaybeden bir askerin davası ile birlikte durum değişir. Her zaman müvekkilleri ile uzlaşarak çözüme ulaşan ve böylece mahkemeye gitmek zorunda kalmayan Kaffe, askerler tarafından yapılan itiraz nedeniyle davanın mahkemede görülmesi için kolları sıvar.

Batman (1989-IMDb:7,5)

Vicky Vale, genç ve güzel bir gazetecidir. Gotham'da adaleti sağlamaya çalışan Batman'in esrarengiz karanlığının ardındaki sırrı çözmeye karar verir. Jack Napier ise asit kazanının içine düştükten sonra psikopat bir kişiliğe bürünerek suç makinesi "Joker" olur. Tek umudu Batman olan Gotham ise oldukça tedirgindir.

Benden Bu Kadar (1997-IMDb:7,7)

Obsesif kompulsif bozukluğu olan ırkçı Melvin Udall, aynı zamanda çok başarılı bir yazardır. Yahudiler ile siyahileri sevmeyen Udall, sık sık bu nefretini kusmaktadır. Bir gün komşusu Simon, bir saldırı sonucu hastaneye yatırılır. Komşusuna yardım etmek zorunda kalan Melvin'in hayatı ise bundan sonra değişir.

Söz (2001-IMDb:6,8)

Tek başına yaşayan bir adam olan Jerry Black, polislikten yeni emekli olmuştur. Kızını kaybeden bir anneye yardım etmek ister ve katili bulmak için çabalar. Bunun için söz konusu bölgeye yerleşir ve orada aynı durumda olanlardan biriyle yakınlaşmaya başlar.

Şimdi Ya Da Asla (2007-IMDb:7,4)

Edward Cole bir milyonerdir ve araba tamircisi Carter Chambers ile bir hastane odasında tanışır. İkisi de kanser hastasıdır ve ölmeden önce yapmak istedikleri her şeyin bir listesini yaparlar. Dost olan ikili, birlikte macera dolu bir araba seyahatine çıkar.

Beş Kolay Parça (1970-IMDb:7,4)

Amerikan bağımsız sinemasının ilk örneklerinden biri olan bu filmde, babası ölmek üzere olan genç bir adamın hikayesinden bahsediliyor. Robert bir piyanisttir, ancak hayat şartları nedeniyle işçi olarak petrol kuyularında çalışmaya başlar. Babasının hastalanması üzerine onu ziyarete gider.

Çin Mahallesi (1974-IMDb:8,2)

Dedektiflik yapan Jake Gittes eski bir polistir. Los Angeles su idaresi sorumlusunun karısı olan Evelyn ise aldatmasından korktuğu için kocası Hollis Mulwray'i takip ettirmeye karar verir. Bunun için Jake'i görevlendirir. Kadının tahmin ettiği gibi kocası onu aldatıyordur. Bunun ardından Hollis, faili meçhul bir cinayete kurban gider. Jake ise kendini karmakarışık bir durumun içinde bulur ve olaylar gittikçe çözülmesi zor bir hal alır.

Köstebek (2006-IMDb:8,5)

Massachusetts Eyalet Polisleri, ünlü mafya babası Frank Costello'ya karşı bir savaş açar. Amaçları, onun etki alanını azaltmak için gizlice çetesinin içine sızmaktır.