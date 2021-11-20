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Giriş Tarihi: 20.11.2021

JAK ve AFAD, Kartalkaya’da sezona hazır

AA
JAK ve AFAD, Kartalkaya’da sezona hazır
Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde kayak merkezi olan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'daki karakolda Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı hizmet veren JAK timleri, bölgeye gelecek misafirlerin emniyetli, huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirebilmeleri ve olası kazalara karşı anında müdahale etmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Bolu İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ilk olarak telesiyejde mahsur kalan 3 kayakçı kurtarıldı. Yaklaşık 20 metre yükseklikte havada mahsur kalanların kurtarılması için yapılan çalışmada gerekli güvenlik önlemleri altında halata bağlanan kayakçı yere indirildi.

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JAK ve AFAD, Kartalkaya’da sezona hazır
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