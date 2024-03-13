Jandarma operasyonu sonrası 38 internet sitesine girişi engellendi

Edirne Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden çok sayıda vatandaşın dolandırılması sonrası, çalışma başlattı. Ekipler internet üzerinden düzenlediği 'Siber Operasyonlarla' 38 internet sitesini yakın takibe aldı. Bu sitelerde yapılan incelemelerde, yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu, uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama, sağlık için tehlikeli madde temini içerikli gördüğü 38 internet sitesine erişimi engelledi.

Öte yandan Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenerek vatandaşların maddi ve manevi zararlarının önlenmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini açıklandı.