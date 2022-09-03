Haberler Yaşam Haberleri Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 3.9.2022 09:42

Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi

İstanbul'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi. 4 şüphelinin yakalandığı operasyon anları kameralara yansıdı.

DHA
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri şüphelilerin ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. JASAT ekipleri motorin yağının farklı adreslerde üretilerek dağıtımının yapıldığını tespit etti. Ekipler, 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 31 bin 200 litre madeni motor yağı, 47 adet 1 tonluk plastik bidon, 20 bin 200 adet tanınmış firmalara ait bidon, 18 bin 500 adet tanınmış firmalara ait kutu, 5 bin 500 adet etiket ile lazer yazı ve etiket makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu ile Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar belli oldu mu? 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM AİS
Son dakika: Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL - 600 TL Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürüyor, ne kadar? Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e devlet
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! HDP'li Semra Güzel yakalandı: İşte ilk fotoğrafı...
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
SON DAKİKA HABERİ! Akaryakıta çifte indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika! Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
KYK yurt sonuçları tıkla ve hemen sorgula! 2022 e-Devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA