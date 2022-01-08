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Giriş Tarihi: 8.1.2022 12:34 Son Güncelleme: 8.1.2022 13:04

Jandarma tarafından yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarma tarafından yakalanan iki şüpheli tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlene iki ayrı operasyonda iki şüpheli yakalandı. Hırsızlık yapan şüpheli O.S.C. ile hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Özdere Cumhuriyet Mahallesinde saat 03.30'da devriye görevi sırasında, kapalı olan bir işyerinde şüpheli bir kişinin olduğunu gördü.

Şahsın yanında bulunan çuvallar kontrol edildi. Çuvallar içerisine konulmuş 62 adet bakır çaydanlık seti, 45 adet bakır tava, muhtelif gıda maddeleri, 9 adet seyyar kablo bulundu. Ayrıca bu kişinin işletmenin elektrik kabloları ve kamera sistemleri ile klimalarını söktüğü de ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan O.S.C. gözaltına alındı, Çalınan malzemeler işletme sahibi A.A.' ya teslim edildi. A.A. malzemeleri teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

3 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T.' de Oğlananası Mahallesi'nde gizlendiği yerde Jandarma Suçları Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Her iki olayda gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarma tarafından yakalanan iki şüpheli tutuklandı
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