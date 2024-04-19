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Giriş Tarihi: 19.4.2024 20:03

Jandarma üniforması ile sözde GBT sorgusu yapan genç kadının kimliği şoke etti! Savunması 'pes' dedirtti!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sözleşmeli öğretmen olduğu öğrenilen M.K.'nın (24) ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dedi. M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA
Jandarma üniforması ile sözde GBT sorgusu yapan genç kadının kimliği şoke etti! Savunması ’pes’ dedirtti!

Ereğli'de jandarma üniforması ile Müftü Mahallesi, Meydanbaşı Caddesindeki iş yerlerine giren M.K., vatandaşlara GBT uygulaması yaptığını söyleyip, kimliklerini kontrol etti. Genç kadın daha sonra Uzunkum Caddesine inerek bu kez de kafelerde oturan gençlere GBT yapacağını söyleyerek, aynı uygulamayı burada da sürdürdü.

Kadının hareketlerinden şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, GBT sorgulaması yapan M.K.'dan askeri kimliğini istedi. Üzerinde askeri kimlik bulunmayan M.K.'nın GBT sorgusunda sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

M.K., polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının emniyetteki ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dediği öğrenildi. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Jandarma üniforması ile sözde GBT sorgusu yapan genç kadının kimliği şoke etti! Savunması 'pes' dedirtti!
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