Jandarmadan bayram operasyonu: 50 bin şişe bire bir üretilen sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın, yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın sahte parfümleri imal edip depolandığı adres belirlendi. Adresi takibe alan ekipler belirlenen adrese çok sayıda şahsın girip çıktığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla operasyon için düğmeye bastı.

BİREBİR SAHTE PARFÜM ÜRETMİŞLER

Şüpheli tarafından imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, toplam 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.

JANDARMA UYARIYOR

Jandarma yetkilileri, sahte parfüm konusunda vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyararak; sahte parfümlerin içerisinde çeşitli kimyasallar olduğunu, merdiven altı üretimin nasıl yapıldığını ve ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığı için cilde temasında veya solunması halinde ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceği ifade edildi. Bu nedenle vatandaşların ürün alınırken TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğini mutlaka kontrol etmesi ve menşei belli olmayan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerektiği önemle vurgulandı.Yakalanan şüpheli D.K. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.