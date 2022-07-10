Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan bayram operasyonu: 50 bin şişe bire bir üretilen sahte parfüm ele geçirildi
Giriş Tarihi: 10.7.2022 10:57 Son Güncelleme: 10.7.2022 11:03

Jandarmadan bayram operasyonu: 50 bin şişe bire bir üretilen sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yurt dışından getirilen parfüm şişelerini takip etti ve dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreten ve ürettiği bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek internet üzerinden açtığı sanal mağazalarda pazarlayan bir şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda; dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanmış 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi. Yakalanan D.K. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Jandarmadan bayram operasyonu: 50 bin şişe bire bir üretilen sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın, yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın sahte parfümleri imal edip depolandığı adres belirlendi. Adresi takibe alan ekipler belirlenen adrese çok sayıda şahsın girip çıktığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla operasyon için düğmeye bastı.

BİREBİR SAHTE PARFÜM ÜRETMİŞLER

Şüpheli tarafından imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, toplam 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.

JANDARMA UYARIYOR

Jandarma yetkilileri, sahte parfüm konusunda vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyararak; sahte parfümlerin içerisinde çeşitli kimyasallar olduğunu, merdiven altı üretimin nasıl yapıldığını ve ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığı için cilde temasında veya solunması halinde ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceği ifade edildi. Bu nedenle vatandaşların ürün alınırken TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğini mutlaka kontrol etmesi ve menşei belli olmayan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerektiği önemle vurgulandı.Yakalanan şüpheli D.K. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Jandarmadan bayram operasyonu: 50 bin şişe bire bir üretilen sahte parfüm ele geçirildi
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