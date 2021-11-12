Haberler Yaşam Haberleri Jandarma’dan "Bi Hareketine Bakar Hayat" denetimi
Giriş Tarihi: 12.11.2021 21:07

Jandarma’dan "Bi Hareketine Bakar Hayat" denetimi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Jandarma’dan Bi Hareketine Bakar Hayat denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol edip tanıttı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu’da kampanyanın videosunda kemerin önemine dikkat çekti.

Fenertepe Gişeleri bölgesinde yapılan uygulamada, jandarma ekipleri yolcu otobüsleri ile otomobilleri durdurdu. Denetimlerde, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, kamuoyunda farkındalığın en üst noktaya taşınmasının hedeflendiği, İçişleri Bakanlığınca başlatılan"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sürücülere tanıtıldı.


Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuldu. Kampanya ile ilgili İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu 'da bir kliple emniyet kemerinin öneminden bahsetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
Emekli ve Memur maaş zamları netleşmeye başladı! 2021 2022 Memur ve SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar, kaç TL zam yapılacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma’dan "Bi Hareketine Bakar Hayat" denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA