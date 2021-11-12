Jandarma’dan "Bi Hareketine Bakar Hayat" denetimi

Fenertepe Gişeleri bölgesinde yapılan uygulamada, jandarma ekipleri yolcu otobüsleri ile otomobilleri durdurdu. Denetimlerde, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, kamuoyunda farkındalığın en üst noktaya taşınmasının hedeflendiği, İçişleri Bakanlığınca başlatılan"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sürücülere tanıtıldı.



Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuldu. Kampanya ile ilgili İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu 'da bir kliple emniyet kemerinin öneminden bahsetti.