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Giriş Tarihi: 5.3.2022 13:27 Son Güncelleme: 5.3.2022 13:50

Jandarmadan kaçak silah operasyonu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Jandarmadan kaçak silah operasyonu

Trabzon’un Düzköy ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından kaçak silah ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, bomba ve silah tespit köpeği ‘Yaz’ın katılımıyla yapılan baskınla silahlarıyla birlikte yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube ve Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa yaptıkları çalışmalar neticesinde, Düzköy ilçesi Çayırbağı mahallesinde M.B (72.) ve R.K. (65) isimli 2 kişinin silah ticareti yaptıkları, piyasa da yasadışı yollarla temin edilen silahların tamirinin yapıp, mekanik parçalarının temin ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin evlerine bomba ve silah tespit köpeği 'Yaz' ile birlikte yapılan aramada; bir ruhsatsız Mauser marka piyade tüfeği, 3 av tüfeği, 2 9 mm tabanca, 3 şarjör, 12 patlayıcı fünye, çok sayıda dinamit fitili ve çeşitli çaplarda fişek, silah tamirinde kullanılan tamir takım malzemeleri ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Jandarmadan kaçak silah operasyonu
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