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Giriş Tarihi: 6.7.2022 09:17 Son Güncelleme: 6.7.2022 09:27

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine 120 kiloluk darbe

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine 120 kiloluk darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta bir eve düzenlediği operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışından yurda eroin getirdiğini tespit ettiği 1 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine 120 kiloluk darbe | Video

5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimliği tespit edilen S.T uyuşturucu maddeleri Esenyurt'ta kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi. Dairenin dikkat çekmemesi için suç kaydı olamayan ve ailesiyle yaşayacağını söyleyen başka biri adına kiralandığı belirlendi.

Esenyurt'taki daireye operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.T'yi yakaladı.

Evde yapılan aramada 120 kilogram eroin, 5 kilogram metamfetamin, vakum makinesi, hassas terazi, baskı kalıbı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine 120 kiloluk darbe
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