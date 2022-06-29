Jandarmadan zehir tacirlerine şok operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, (B.K.) isimli bir şahsın yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi (Skunk) İstanbul ilinde eğlence mekânlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Bahçelievler ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
UYUŞTURUCUNUN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ENGELLENDİ
Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; şüpheliyi adım adım takibe başladı. Uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
Şüphelinin, uyuşturucu maddeleri detektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.
Yakalanan (B.K.) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.
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