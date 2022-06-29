Jandarmadan zehir tacirlerine şok operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, (B.K.) isimli bir şahsın yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi (Skunk) İstanbul ilinde eğlence mekânlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Bahçelievler ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.