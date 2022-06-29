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Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:10 Son Güncelleme: 29.6.2022 09:42

Jandarmadan zehir tacirlerine şok operasyon

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Jandarmadan zehir tacirlerine şok operasyon

Uyuşturucu kaçakçıları ile mücadelesine aralıksız devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; narkotik detektör köpeği “Avcı”nın da katıldığı uyuşturucu operasyonu ile yaklaşık 62 kilogram kilo uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirdi. Yurtdışından yasadışı yollarla yurda soktuğu uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde eğlence mekânları ve torbacılara satma hazırlığında olan (B.K.) isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, (B.K.) isimli bir şahsın yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi (Skunk) İstanbul ilinde eğlence mekânlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Bahçelievler ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

UYUŞTURUCUNUN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ENGELLENDİ

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; şüpheliyi adım adım takibe başladı. Uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

ARAÇTAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri yüklediği seyir halendeki araç durduruldu. Narkotik köpeği "Avcı"nın da katılımıyla yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında kolilenmiş vaziyette yaklaşık (62) kilo genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirildi.

Şüphelinin, uyuşturucu maddeleri detektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.

Yakalanan (B.K.) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

Jandarmadan zehir tacirlerine şok operasyon | Video

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Jandarmadan zehir tacirlerine şok operasyon
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