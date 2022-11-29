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Giriş Tarihi: 29.11.2022 23:40 Son Güncelleme: 29.11.2022 23:45

Jandarmanın terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Mersin’de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü ve Pençe Kılıç Harekatı bahanesiyle eylem hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEKİR COŞKUN
Jandarmanın terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün sözde kuruluş yıldönümü ve Pençe Kılıç Harekatı bahane edilerek eylem ve etkinlik arayışında oldukları belirlenen 10 şüpheli Mersin Jandarma ekiplerince tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman geçirildi.

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Jandarmanın terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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