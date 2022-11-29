Jandarmanın terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün sözde kuruluş yıldönümü ve Pençe Kılıç Harekatı bahane edilerek eylem ve etkinlik arayışında oldukları belirlenen 10 şüpheli Mersin Jandarma ekiplerince tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman geçirildi.