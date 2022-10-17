Japon gelinden teşekkür

Japonya'dan 3 yıl önce Türkiye'ye gelen Yumiko Sakagami (47), tanışıp âşık olduğu Mehmet Akif Turuşkan (26) ile nişanlandı. Turuşkan'ın evlilik vaadiyle kendisini 4 milyon 300 bin yen dolandırdığını, ardından da terk ettiğini ileri süren Japon kadın, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programında, "Hem mağdur oldum hem saygınlığımı kaybettim. Sizin ününüz Japonya'ya kadar uzanıyor. Bana ancak siz yardım edersiniz" dedi. Program ekibinin ulaştığı Mehmet Akif Turuşkan iddiaları reddederken Müge Anlı'nın, "İmzaladığın evraklar var. Varsa borcun getir. Yumiko da ülkesine dönsün" çağrısı üzerine babası Yusuf Turuşkan'la bir sonraki gün canlı yayına katıldı. Sakagami, mağduriyetinin giderileceğine yönelik söz aldı.