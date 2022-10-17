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Giriş Tarihi: 18.10.2022

Japon gelinden teşekkür

Japon Yumiko Sakagami, kendisini terk eden Türk nişanlısı tarafından 4 milyon 300 bin yen dolandırıldığını belirterek Müge Anlı’dan yardım istedi. Japon gelin, kısa sürede parasına kavuştu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Japon gelinden teşekkür
Japonya'dan 3 yıl önce Türkiye'ye gelen Yumiko Sakagami (47), tanışıp âşık olduğu Mehmet Akif Turuşkan (26) ile nişanlandı. Turuşkan'ın evlilik vaadiyle kendisini 4 milyon 300 bin yen dolandırdığını, ardından da terk ettiğini ileri süren Japon kadın, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programında, "Hem mağdur oldum hem saygınlığımı kaybettim. Sizin ününüz Japonya'ya kadar uzanıyor. Bana ancak siz yardım edersiniz" dedi. Program ekibinin ulaştığı Mehmet Akif Turuşkan iddiaları reddederken Müge Anlı'nın, "İmzaladığın evraklar var. Varsa borcun getir. Yumiko da ülkesine dönsün" çağrısı üzerine babası Yusuf Turuşkan'la bir sonraki gün canlı yayına katıldı. Sakagami, mağduriyetinin giderileceğine yönelik söz aldı.

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Japon gelinden teşekkür
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