Japonya’da kamu yayıncısı NHK televizyonu Türk okçuluğunu haberleştirdi

NHK, Türk okçuluğunun tarihi serüveni ile Tokyo 2020 Olimpiyatlarından altın madalya ile dönen milli okçu Gazoz'u özel haberinde işledi.

Mete Gazoz'un Tokyo 2020'deki atış görüntülerine yer verilen yayında, 22 yaşındaki milli okçunun kazandığı altın madalyanın, Türkiye okçuluk tarihindeki ilk altın madalya olduğu vurgulandı.

Haberde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun iştirakiyle Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bu ay düzenlenen "Kutlama Resepsiyonu" görüntülerine de yer verildi.

NHK'nin İstanbul Büro temsilcisine konuşan ve okçuluğu "ata sporu" olarak nitelendiren Gazoz, "Türklerle okçuluk her zaman bir bütündürler" diyerek 2024 Paris Olimpiyatlarını hedeflediğini bildirdi.

OKÇULAR VAKFI

İstanbul'daki Okçular Vakfındaki okçuluk antrenmanlarından görüntülerin kullanıldığı haberde, "Mete Gazoz'un başarısı sonrası okçuluk öğrencilerinin sayısı iki kat arttı" ifadesi kullanıldı.

Antrenmanlara katılan öğrenciler, demeçlerinde, "Mete Gazoz'un başarısından dolayı mutluyum", "Olimpiyatlara gidip ben de madalya kazanmak isterim" diye konuştu.

Haberde, "Türkiye, okçular yetiştirmek için ülke çapında çalışıyor, bu doğrultuda kendi kültürünü yaşatmak için geleneksel okçuluğu yaygınlaştırmaya odaklanıyor." ifadesine yer verildi.

Okçuluğun 1500 yıllık geçmişi olduğu kaydedilen haberde, "Okçuluğun bir zamanlar askeri açıdan Osmanlı Devleti'nin başarılarını desteklediği söyleniyor" anekdotu düşüldü.

İMALAT ATÖLYELERİ

Türk hükümetinin son 11 yıldır okçuluk sporuna ulusal bütçeden pay ayırdığı, okul müfredatında yer verdiği belirtilen haberde, TRT'de yayımlanan "Tozkoparan İskender" dizisine vurgu yapıldı.

Dizide, Türk okçuluk tarihinin en büyük okçularından İskender'in çocukluğunun anlatıldığı, bu dizinin Türkiye'de genç kesimin büyük ilgisini çektiği belirtildi.

Haberde, okçuluğun yaygınlaştırılması kapsamında düzenlenen "Osmanlı Türk yaylarının imalat atölyelerine" birçok kişinin katıldığı, bu atölyelere katılanların kendi oklarını yapabildiği belirtildi.

Okçuluk için "Türk halkının tarihini bugüne aktaran gelenek" nitelendirmesi yapılan haberde, "genç kesimin okçuluğun bugüne aktarılmasında faal olduğu" kaydedildi.