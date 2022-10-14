Japonya’dan gelen çiftin ev hayali mahkemelik oldu

Japonya'dayaşayan Birol Çiftçi ve Japon asıllı eşi Kieko Çiftçi, 2018'de peşin 345 bin dolar para karşılığında Küçükçekmece'de göl manzaralı bir ev almak üzere bir inşaat firmasıyla sözleşme imzaladı. Aile tapu almak istediğinde ipotek şokuyla karşılaştı. Sorumlulardan şikayetçi olan Çiftçi ailesi; firmanın satış sözleşmesine rağmen daireyi bankaya ipotek göstererek kredi çektiğini öğrendi. Güncel kura göre yaklaşık 6.5 milyon Türk Lirası kaybı olduğunu söyleyen Birol Çiftçi, "Dolandırıldım. Bir de benden aidat istiyorlar. Sadece biz değil, yüzlerce kişi böyle dolandırıldı. Mahkeme karşı tarafa beraat verdi. İstinaf Mahkemesi'ne başvurduk ve adaleti bekliyoruz" dedi.