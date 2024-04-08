JASAT timleri dolandırıcıları suçüstü yakaladı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) vatandaşları dolandıran 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonda suçüstü yakaladı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JASAT ekipleri, telefonda kendini güvenlik güçleri olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde eden 2 şüpheli ile ilgili çalışma başlattı. Şüphelileri tespit eden ekipler, kullandıkları aracı takibe alarak, şüphelilerin bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığı esnada operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık şüphelileri, bir vatandaştan 132.000 TL nakit para, 4 adet çeyrek altın ve 1 adet gram altını aldıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı vatandaştan havale yoluyla 260.000 TL daha para aldığı tespit eden ekipler, dolandırıcılık mağduru şahsa 132.000 TL nakit para, 4 adet çeyrek altın ve 1 adet gram altını teslim edildi. Banka yoluyla gönderdiği 260.000 TL paranın iadesi için ise gerekli işlemler başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.