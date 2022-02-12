Haberler Yaşam Haberleri JASAT’tan zorla senet imzalatan tefecilere şok baskın!
Giriş Tarihi: 12.2.2022 13:52 Son Güncelleme: 12.2.2022 14:03

JASAT’tan zorla senet imzalatan tefecilere şok baskın!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
JASAT’tan zorla senet imzalatan tefecilere şok baskın!

İstanbul Jandarma ekipleri 6 ayrı adrese düzenledikleri operasyonlarla tefecilik yapan ve mağdurlara zorla senet imzalattığı tespit edilen aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 4 şahsı yakaladı. Baskınlarda çok sayıda senet ve satış sözleşmesi, çeşitli bankalara ait dekont ele geçirildi.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, 4 şüpheli şahsın çıkar amaçlı suç örgütü kurarak insanlara yüksek faizle para verip, zorla senet imzalattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Silivri ve Çatalca bölgesinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.



6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri; Silivri'de 4, Çatalca'da 2 olmak üzere toplam 6 ikamet ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de olduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

"MAĞDURLARA AİT ÇOK SAYIDA İMZA ÖRNEĞİ BULUNDU

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 32 adet 9 mm fişek, 1 tane dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, mağdur şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ve satış sözleşmesi, çeşitli bankalara ait dekontlar, mağdurların listesinin bulunduğu 1 ajanda ile küçük kağıtlara tatbik edilmiş imza örnekleri ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından Tefecilik suçunu örgütlü işleme ve zorla senet imzalatma suçlarından adli makamlara sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara metrosundaki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi! Bu ne rezalet Mansur Yavaş: Halkın can güvenliği kimlere emanet?
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Tahliyeler başladı
SON DAKİKA! Elektrik faturaları için yeni formüller! Elektrik faturalarına indirim ve düzenleme gelecek mi?
Zeytinliği sattı İmamoğlu’na koştu
Bakan Nureddin Nebati'nin Londra toplantısı sonrası yabancı basında çarpıcı analiz! "Türkiye ekonomisi tüm endişeleri boşa çıkardı"
Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2022 YKS başvuruları başladı
Son dakika! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den A Haber'e özel açıklamalar
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi: Peş peşe açıklamalar geliyor! ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgale başlayabileceği iddiası
İP’in 80 milyonluk faturası CHP’den...
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
JASAT’tan zorla senet imzalatan tefecilere şok baskın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA