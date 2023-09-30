Giriş Tarihi: 30.9.2023 14:37Son Güncelleme: 30.9.2023 14:37
Jessica Chastain Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Jessica Chastain Dizileri ve Filmleri Listesi
Jessica Chastain, California, Sacramento'da doğmuş Amerikalı bir aktristir. Jessica Chastain filmleri ve TV dizileri arasında kariyerine 2002 yılında küçük rollerle başladı ve 2006 yılında Terrence Malick'in "The Tree of Life" filminde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca birçok farklı türde filmde başarılı performanslar sergilemiştir. En beğenilen Jessica Chastain dizileri ve filmleri listesi haricinde aynı zamanda bir film yapımcısıdır ve Freckle Films adlı yapım şirketini kurmuştur.
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Jessica Chastain, oyunculuğuyla birçok ödül kazandı, bunların arasında bir Akademi Ödülü, iki Altın Küre Ödülü, iki Primetime Emmy Ödülü ve bir BAFTA Ödülü yer almaktadır. Jessica Chastain filmleri ve TV dizileri ile birlikte Hollywood'un en başarılı ve yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilir. En beğenilen Jessica Chastain dizileri ve filmleri listesi dediğimizde "The Help", "Zero Dark Thirty", "Mama", "Interstellar", "Crimson Peak", "Miss Sloane" gibi filmler ilk akla gelenlerdir.
Jessica Chastain Filmleri ve TV Dizileri
Jessica Chastain, Amerikalı bir aktris ve sinema uzmanıdır. 24 Mart 1977'de California, Sacramento'da doğmuştur. Chastain, hem tiyatro hem de film dünyasında etkileyici bir kariyere sahip ve birçok ödüle layık görülmüştür. Jessica Chastain'ın TV dizilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Law & Order: Special Victims Unit 2004: Chastain, bu hukuk dramasının bir bölümünde küçük bir rolde yer aldı.
Veronica Mars 2005: Jessica Chastain, "Veronica Mars" adlı popüler dizinin ilk sezonunun bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.
The Help 2011: bir mini dizidir. Celia Foote rolünde oynamıştır. 1960'larda Mississippi'de geçen bir grup siyahi hizmetçinin hikâyesini anlatıyor.
Scenes from a Marriage 2017: bir mini dizidir. Mira Sorvino rolünde oynamıştır. Bir evliliğin çöküşünü konu alır.
En Beğenilen Jessica Chastain Dizileri ve Filmleri Listesi
Jessica Chastain oyunculuk yeteneği ve çok yönlülüğü ile ünlü ve Hollywood'un önde gelen aktrislerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca kadınların sinema sektöründeki temsilini artırmak için çaba harcayan bir aktivist olarak da biliniyor. Jessica Chastain'ın bazı önemli film projelerini şu şekilde sıralayabiliriz:
The Station Agent 2002: Bir tren istasyonunda yaşayan bir adamın hikâyesini anlatıyor.
Jolene 2005: Jolene adında bir kadının hikâyesini anlatıyor.
The Tree of Life 2006: Bir ailenin hikâyesini anlatıyor.
The Burning Plain 2007: Bir annenin iki kızının hikâyesini anlatıyor.
Doubt 2008: Bir rahibenin, bir rahip hakkındaki şüphelerini anlatıyor.
Mother and Child 2009: Üç kadının hikâyesini anlatıyor.
The Debt 2010: İsrailli ajanların Nazi katilini yakalama hikâyesini anlatıyor.
Take Shelter 2011: Bir adamın yaklaşan bir felaket hakkındaki vizyonlarını anlatıyor.
The Help 2011: 1960'larda Mississippi'de geçen bir grup siyahi hizmetçinin hikâyesini anlatıyor. Bu filmdeki performansıyla başarılı olmuştur ve birçok ödül kazanmıştır. Emma Stone ve Viola Davis gibi oyuncularla birlikte çalışmıştır.
Zero Dark Thirty 2012: Bu Kathryn Bigelow filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Usame bin Ladin'i bulma operasyonunu ele alıyor ve Chastain, başrolde CIA analisti Maya'yı canlandırarak En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.
Mama 2013: İki küçük kızın hayalet bir kadın tarafından büyütülmesini anlatıyor.
Interstellar 2014: İnsanların Dünya'nın yok olmasından sonra yeni bir gezegen bulmak için yaptıkları yolculuğu anlatıyor. Christopher Nolan'ın bilim kurgu epik filmi olan "Interstellar"da, astronot Cooper'ın kızı Murph'u canlandırdı.
Crimson Peak 2015: Gotik bir aşk hikâyesini anlatıyor. Jessica Chastain, Guillermo del Toro'nun gotik korku filmi olan "Crimson Peak"te başrolde oynadı.
Miss Sloane 2015: Bir silah lobicisinin hikâyesini anlatıyor.
The Martian 2016: Ridley Scott'ın yönettiği bu bilim kurgu filmi, Mars'ta mahsur kalan astronotları kurtarmaya çalışan bir uzman olan Melissa Lewis'i ödüllendirdi.
Molly's Game 2017: Molly Bloom'un bir kumarhane yöneticisi olarak yükselişini ve düşüşünü anlatıyor. Chastain, Molly Bloom'u canlandırarak bir kez daha En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.
Dark Phoenix 2018: X-Men'in Phoenix'in kontrolü ele geçirmesiyle mücadelesini anlatıyor.
The Eyes of Tammy Faye 2021: Tammy Faye Bakker'ın hikâyesini anlatıyor.
Scenes from a Marriage 2021: Bir evliliğin çöküşünü anlatan bir mini dizi.
The Forgiven 2022: Fas'ta bir trafik kazasına karışan bir çiftin hikâyesini anlatıyor.
The Banshees of Inisherin 2022: İrlanda'da yaşayan iki adamın hikâyesini anlatıyor.