Jessica Chastain Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Jessica Chastain Dizileri ve Filmleri Listesi

Jessica Chastain, oyunculuğuyla birçok ödül kazandı, bunların arasında bir Akademi Ödülü, iki Altın Küre Ödülü, iki Primetime Emmy Ödülü ve bir BAFTA Ödülü yer almaktadır. Jessica Chastain filmleri ve TV dizileri ile birlikte Hollywood'un en başarılı ve yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilir. En beğenilen Jessica Chastain dizileri ve filmleri listesi dediğimizde "The Help", "Zero Dark Thirty", "Mama", "Interstellar", "Crimson Peak", "Miss Sloane" gibi filmler ilk akla gelenlerdir.

Jessica Chastain Filmleri ve TV Dizileri

Jessica Chastain, Amerikalı bir aktris ve sinema uzmanıdır. 24 Mart 1977'de California, Sacramento'da doğmuştur. Chastain, hem tiyatro hem de film dünyasında etkileyici bir kariyere sahip ve birçok ödüle layık görülmüştür. Jessica Chastain'ın TV dizilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Law & Order: Special Victims Unit 2004: Chastain, bu hukuk dramasının bir bölümünde küçük bir rolde yer aldı.

Veronica Mars 2005: Jessica Chastain, "Veronica Mars" adlı popüler dizinin ilk sezonunun bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.

The Help 2011: bir mini dizidir. Celia Foote rolünde oynamıştır. 1960'larda Mississippi'de geçen bir grup siyahi hizmetçinin hikâyesini anlatıyor.

Scenes from a Marriage 2017: bir mini dizidir. Mira Sorvino rolünde oynamıştır. Bir evliliğin çöküşünü konu alır.

En Beğenilen Jessica Chastain Dizileri ve Filmleri Listesi

Jessica Chastain oyunculuk yeteneği ve çok yönlülüğü ile ünlü ve Hollywood'un önde gelen aktrislerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca kadınların sinema sektöründeki temsilini artırmak için çaba harcayan bir aktivist olarak da biliniyor. Jessica Chastain'ın bazı önemli film projelerini şu şekilde sıralayabiliriz: