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Giriş Tarihi: 23.2.2022 16:19 Son Güncelleme: 23.2.2022 16:32

Joe Lewis, Fethiye'ye demir attı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Joe Lewis, Fethiye’ye demir attı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur’un patronu ve ülkenin beşinci zengini Joe Lewis’in  lüks yatı akaryakıt  almak için Fethiye’ye demir attı

Fethiye Limanı'nda iki gün demirleyen ve göz kamaştıran lüks yata akaryakıt tankerleri ile Bir Milyon 750 Bin Türk Lirası değerinde yaklaşık 175 Bin Litre akaryakıt ikmali yapılırken yatın Yunanistan'ın Rodos Adasına gideceği öğrenildi.

YÜZEN SARAY 200 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Tottenham Hotspur'un başkanlığını yapan, İngiltere'nin en zengin 5'inci kişisi 80 yaşındaki milyarder Joe Lewis'e ait 200 Milyon Dolar değerindeki "Aviva" isimli yüzen saray Fethiye Limanına akaryakıt almak için yanaştı. Rodos Adasından geldiği öğrenilen 21 personelli mega yata İzmir'den tankerlerle getirilen yaklaşık 175 Bin Litrelik akaryakıt sağlanırken, yat personelinin Fethiye'den kumanya alış verişi de yaptığı öğrenildi. 95 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı lüks yatı gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf ve video çekerken, yatın yaklaşık 2 Milyon TL döviz bıraktığı öğrenildi.

Lüks yatın patronu Joe Lewis'in ve ailesinin yatta olmadığı öğrenilirken, yakıt ikmalini yapan Aviva isimli tekne tekrar Yunanistan'ın Rodos Adasına geri dönecek ve ardından da Süveyş Kanalından Maldiv Adalarına gideceği öğrenildi.

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Joe Lewis, Fethiye'ye demir attı
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