Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kim, konusu ne? Jumanji Vahşi Orman nerede çekildi, hangi ülkede, vizyon tarihi ne?

Jumanji Vahşi Orman konusu ve oyuncuları, bu akşam ekranlarda yer almasıyla birlikte ciddi araştırılır hale geldi. Dwayne Johnson Türkiye'de en sevilen oyuncular arasında yer almakta. 18 Ağustos 2022 Kanal D'de oynayacak olan Jumanji Vahşi Orman nerede çekildi, hangi ülkede sorusu soruluyor. İşte Jumanji Vahşi Orman oyuncuları ve konusu
JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU
Dört lise öğrencisi eski bir oyun konsolu bulup oynamaya başlar. Konsoldan seçtikleri oyunda mekanı orman olarak seçince kendilerine seçtikleri karakterler ile bu gizemli dünyada oynamaya başlarlar.
Ancak hesaba katmadıkları şey mekanın ve karakterlerin gerçek oluşudur. Lise öğrencileri seçtikleri karakterlerin bedeninde ormana düşer ve oyunu kazanmaya çalışır.
Nick Jonas - Seaplane McDonough
Bobby Cannavale - Russel Van Pelt
Rhys Darby - Nigel
William Tokarsky – Trader
JUMANJI VAHŞİ ORMAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin ana çekimleri 19 Eylül 2016 tarihinde Honolulu, Hawaii'de Kualoa Ranch doğa koruma alanında başladı. Film 8 Aralık 2016'da Atlanta, Georgia'da tamamlandı.