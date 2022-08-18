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Giriş Tarihi: 18.8.2022 16:55

Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kim, konusu ne? Jumanji Vahşi Orman nerede çekildi, hangi ülkede, vizyon tarihi ne?

Kanal D’de bu akşam yabancı sinema şöleni var. Bu akşam (18 Ağustos 2022) Kanal D’de Jumanji’nin yeni çekimi var. Dwayne Johnson’ın başrolünde olduğu Jumanji Vahşi Orman oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Fragmanı izleyenler, Jumanji Vahşi Orman nerede çekildi, hangi ülkede sorusunu yöneltiyor. İşte Jumanji Vahşi Orman oyuncuları ve konusu

Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kim, konusu ne? Jumanji Vahşi Orman nerede çekildi, hangi ülkede, vizyon tarihi ne?

Jumanji Vahşi Orman konusu ve oyuncuları, bu akşam ekranlarda yer almasıyla birlikte ciddi araştırılır hale geldi. Dwayne Johnson Türkiye'de en sevilen oyuncular arasında yer almakta. 18 Ağustos 2022 Kanal D'de oynayacak olan Jumanji Vahşi Orman nerede çekildi, hangi ülkede sorusu soruluyor. İşte Jumanji Vahşi Orman oyuncuları ve konusu

JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU

Dört lise öğrencisi eski bir oyun konsolu bulup oynamaya başlar. Konsoldan seçtikleri oyunda mekanı orman olarak seçince kendilerine seçtikleri karakterler ile bu gizemli dünyada oynamaya başlarlar.

Ancak hesaba katmadıkları şey mekanın ve karakterlerin gerçek oluşudur. Lise öğrencileri seçtikleri karakterlerin bedeninde ormana düşer ve oyunu kazanmaya çalışır.

JUMANJI VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI

Dwayne Johnson - Smolder Bravestone

Kevin Hart - Franklin "Moose" Finbar

Jack Black - Sheldon "Shelly" Oberon

Karen Gillan - Ruby Roundhouse

Nick Jonas - Seaplane McDonough

Bobby Cannavale - Russel Van Pelt

Rhys Darby - Nigel

William Tokarsky – Trader

JUMANJI VAHŞİ ORMAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 19 Eylül 2016 tarihinde Honolulu, Hawaii'de Kualoa Ranch doğa koruma alanında başladı. Film 8 Aralık 2016'da Atlanta, Georgia'da tamamlandı.

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Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kim, konusu ne? Jumanji Vahşi Orman nerede çekildi, hangi ülkede, vizyon tarihi ne?
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