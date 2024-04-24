Kabin memurunun dikkati suçu ve suçluyu ortaya çıkardı! Fransız yolcuya uçakta gözaltı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ilginç bir hırsızlığa sahne oldu. Geçtiğimiz ay İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olaya göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zortuk Fransa'nın başkenti Paris'e gitmek üzere pasaport kontrolünden geçti, uçağa biniş yapmak üzere uçak firmasının otobüsüne bindi. Otobüsten inerken sırt çantasını unuttuğunu uçaktayken fark etti.
KABİN MEMURUNUN DİKKATİ YAKALATTI
Prof. Dr. Mustafa Zortuk durumu kabin ekibine bildirdi. Çantasında bin 500 Euro ve 3 bin 600 Türk Lirası olduğunu ve havalimanında döviz aldığına dair paraların içinde fatura da olduğunu ekledi. Kabin memurlarından Rengin Koç'un dikkati sayesinde çanta bulundu, dahası bir suçu ortaya çıktı. Kabin memuru Koç yolcuların merdivenden çıkarak uçağa bindiği esnada, uzun saçlı eşofmanlı bir yolcunun sırt çantasından bel çantasına para aktardığını, sonrasında çantayı montuyla saklayarak uçağa bindiğini hatırladı. Çantası çalınan Prof. Dr. Zortuk'a durumu anlattı. Zortuk, uçağa polis ekiplerinin çağrılmasını istedi. Polis ekipleri derhal olay yerine geldi, kimliklerini gösterip 36 yaşındaki Fransız yolcu Sofiane Derahmoune'yi uçak dışına davet etti.
PARALAR AYAKKABISININ İÇİNDEN ÇIKTI
Polisler olayı anlattığında paraları kendisinin aldığını söyleyen Sofiane Derahmoune ayakkabısının içinden paraları çıkardı. Para tam da Doç. Dr. Mustafa Zortuk'un belirttiği miktardı ve fatura da paraların içindeydi. Paralar eksiksiz şekilde Zortuk'a teslim edildi. Uçuş gerçekleşti. Derahmoune ise gözaltına alındı.
"SAHİBİNİ BULMAK İÇİN KURCALADIM"
Polis merkezine götürülüp ifadesi tercüman eşliğinde alınan Fransız adam uçağa götürülmek üzere bindiği otobüste uyuya kaldığını, uyandığında karşısında bir sırt çantası gördüğünü söyledi. Çantanın sahibini sorduğunda kimsenin cevap vermediğini, çantayı alıp kime ait olduğunu bulmak için uçak merdiveninde çantayı kurcaladığını ileri süren Sofiane Derahmoune, "Parayı çantama ve ayakkabımın içine koydum. Uçakta da çantanın sahibine seslendim ama yine kimse ses çıkarmadı. Polisler gelince de paranın bende olduğunu söyledim. Suç işleme kastım yok" dedi. Sınır dışı edildiği öğrenilen adam hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "hırsızlık" suçundan soruşturma başlattı.