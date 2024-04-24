Kabin memurunun dikkati suçu ve suçluyu ortaya çıkardı! Fransız yolcuya uçakta gözaltı

KABİN MEMURUNUN DİKKATİ YAKALATTI

Prof. Dr. Mustafa Zortuk durumu kabin ekibine bildirdi. Çantasında bin 500 Euro ve 3 bin 600 Türk Lirası olduğunu ve havalimanında döviz aldığına dair paraların içinde fatura da olduğunu ekledi. Kabin memurlarından Rengin Koç'un dikkati sayesinde çanta bulundu, dahası bir suçu ortaya çıktı. Kabin memuru Koç yolcuların merdivenden çıkarak uçağa bindiği esnada, uzun saçlı eşofmanlı bir yolcunun sırt çantasından bel çantasına para aktardığını, sonrasında çantayı montuyla saklayarak uçağa bindiğini hatırladı. Çantası çalınan Prof. Dr. Zortuk'a durumu anlattı. Zortuk, uçağa polis ekiplerinin çağrılmasını istedi. Polis ekipleri derhal olay yerine geldi, kimliklerini gösterip 36 yaşındaki Fransız yolcu Sofiane Derahmoune'yi uçak dışına davet etti.

PARALAR AYAKKABISININ İÇİNDEN ÇIKTI

Polisler olayı anlattığında paraları kendisinin aldığını söyleyen Sofiane Derahmoune ayakkabısının içinden paraları çıkardı. Para tam da Doç. Dr. Mustafa Zortuk'un belirttiği miktardı ve fatura da paraların içindeydi. Paralar eksiksiz şekilde Zortuk'a teslim edildi. Uçuş gerçekleşti. Derahmoune ise gözaltına alındı.