Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. En son 27 Haziran'da düzenlenen kritik toplantıda bayram tatili tarihleri açıklanmış ve Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Şimdi ise son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK borçları için Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Hal böyle olunca; vatandaşlar "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Kabine Toplantısı olacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte Kabine Toplantısı tarihi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı en son 27 Haziran 2022 tarihinde düzenlendi. Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi.
Kabine Toplantısı tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.
BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI!
Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredi faizi silinecek mi' sorusuna cevap verdi. Merakla beklenen konu hakkında yapılan açıklama şöyle:
"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.