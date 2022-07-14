Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. En son 27 Haziran'da düzenlenen kritik toplantıda bayram tatili tarihleri açıklanmış ve Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Şimdi ise son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK borçları için Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Hal böyle olunca; vatandaşlar "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Kabine Toplantısı olacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte Kabine Toplantısı tarihi.