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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Kablo hırsızları 5 milyonluk zarar verdi

Kablo hırsızları 5 milyonluk zarar verdi

Üç hırsız organize sanayi sitesine elektrik veren dağıtım merkezinden 50 bin liralık bakır kablo çaldı. 244 fabrikaya 5 saat elektrik verilemedi. Duran üretim yüzünden 5 milyon TL zarar oluştu

Bursa Gürsu'daki Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 28 Nisan günü saat 01.30 sıralarında yaşanan kesinti yüzünden bölgenin yüzde 85'ine elektrik verilemedi. Bunun üzerine yapılan araştırmada OSB'ye elektrik veren ana dağıtım merkezinin içerisindeki ölçü hücresinin kapağının zorla söküldüğü, enerji varken 3 şüphelinin hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ve bir şüphelinin yaralandığı tespit edildi. İki şüpheli ağır yaralanan suç ortakları İlyas Naimoğlu'nu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktı. Saat 05.30 sıralarında yeniden bölgeye geldi. Eski elektrik üretim santralindeki yer altı tünellerinden elektrik dağıtım merkezine ulaştı. Buradaki kabloların bir kısmını çalarak kaçtı. Tekrar yaşanan elektrik kesintisinin ardından bölgeye giden ekipler, yaklaşık 50 bin TL değerindeki yedek bakır kabloların çalındığını tespit etti.

SUÇ KAYITLARI VAR
Özbekistan uyruklu şüpheliler Sabir Çolak (51) ve İslam Mehrali (45) tutuklandı. Çolak'ın çeşitli suçlardan 7, Mehrali'nin ise 23 suç kaydı olduğu öğrenildi. Çeşitli suçlardan 12 suç kaydı bulunan İlyas Naimoğlu (50) ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda yanıklar oluşan Naimoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Uludağ OSB Yönetimi'nden yapılan açıklamada ise olayın ardından bölgede bulunan 244 fabrikaya 5 saat boyunca elektrik verilemediği, üretimin aksadığı ve bu nedenle 5 milyon TL'lik zarar olduğu belirtildi. Uludağ OSB Enerji Birimi Sorumlusu Süleyman Özpamuk "Sanayimiz, ülkemiz ve ekonomimiz oldukça büyük zarar gördü" dedi. DHA

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Kablo hırsızları 5 milyonluk zarar verdi
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