Haberler Yaşam Haberleri Kâbus geri döndü
Giriş Tarihi: 10.8.2022

Kâbus geri döndü

Bolu’da 141 kişinin hastaneye başvurduğu ve 1 kişinin öldüğü zehirlenme olaylarıyla ilgili alınan tüm önlemlere rağmen zehirlenme vakaları devam ediyor

Kâbus geri döndü
Bolu'da valilikten yapılan son açıklamaya göre merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan vatandaşlarda Kurban Bayramı'nda başlayan kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle 141 kişi hastaneye başvurdu. Hastaların büyük çoğunluğunun taburcu edildiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme olaylarının tespit edilmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Yuva köyünde vatandaşların kullandığı şebeke suyu ve evlerde bulunan etlerden numune aldı. Vaka sayılarının 2 haftadır açıklanmadığı köyde belirtilerin yeniden görülmesi ve yoğun bakımda tedavi gören 15 ve 17 yaşlarındaki 2 gencin entübe edilmesi tedirginliğe yol açtı. Köyün içme suyunu karşılayan şebekede yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından haftanın belirli günlerinde evlere yeniden su verilmeye başlandı. Suyun kullanılmasıyla birlikte kardeşi hastanede tedavi gören Cansu A.'da mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri belirdi. Ailesinin hastaneye götürdüğü Cansu A., yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için hastaneye yatırıldı. İki yeğeni de zehirlenerek hastaneye yatırılan İsmail Arslan, "Ben kendim 5 gün yattım. Kardeşimin çocuğu 25 gündür Ankara'da yatıyor. Dün o çocuğun ablası rahatsızlandı. 25 gün sonra yeniden bir hasta olması bizi endişelendiriyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Biz neden korunacağız? Yeni vakaların çıkması başka bir sorun. Herkeste bir tedirginlik ve belirsizlik var. Ben başka bir çocuğu duyunca tedirgin oldum. Dün kardeşimin çocuğu gitti. Yarın eşimin gitmeyeceğinin garantisi yok. Suyu kullanmadan giden var. Yoğun bakımda olan var. Komşumuzun çocuğu entübe olmuş. Ben kendi çocuğumun iyi olduğuna sevinemiyorum" dedi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında! 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklanacak!
AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan, 'Hayırlı olsun' diyerek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: NATO ülkeleri kapımızı çalmaya başladı
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
Dün MasterChef'te kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kâbus geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA