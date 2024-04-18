Kaçak ekibini kaleşnikofla rehin alıp darp ettiler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımına karşı mücadelesini sahada etkin biçimde sürdürürken, enerji hırsızlarına yönelik hukuki yaptırımlar da sürüyor. Son olarak Diyarbakır ve Şırnak'ta kaçak elektrik kullanımı nedeniyle yargılanan iki sanık, 3 ay 10 gün ve 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay üzerine dağıtım şirketinin verdiği hukuk mücadelesi de gündeme gelirken, 2022 yılından bugüne ilgili savcılıklara 3.410 suç duyurusunda bulunulduğu, bunun sonucunda ise 187 mahkumiyet kararı alındığı belirlendi.

KARARLARIN EMSAL TEŞKİL EDECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

2022'de başlayan adli süreç, enerji hırsızlığı faillerinin aleyhinde sonuçlandı. Karşılıksız yararlanma suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan sanık S.T, Çınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Silopi 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise aynı suçlamayla yargılanan sanık H.Y için 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıkların haklarındaki suçlamaları reddetmelerine rağmen suçlarının ispatlanması sonucu alınan kararların ise emsal teşkil edeceği değerlendiriliyor.

2750 DOSYA İŞLEME ALINDI

Hukuki süreçlerine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşan Dicle Elektrik, enerji hırsızlığı faillerine yönelik 2750 dosyayı işleme aldığını açıkladı. 2022'de başlayan süreçten bu yana yapılan suç duyurularıyla bağlantılı 1.354 tahsilat işleminin başarıyla tamamlandığını ve bu süreçte yaklaşık 30 milyon TL tutarında tahsilat elde ettiğini bildirdi.

"ENERJİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Tüm hukuki süreçlerimizi şeffaf bir şekilde yürüterek hem dağıtım bölgemizde halka karşı hizmet bilincimizi geliştiriyor hem de yasalara olan güvenimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hiçbir abonemizin hakkını elektrik hırsızlığı faillerine teslim etmemek için kaçak kullanımla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve kesintisiz enerji sağlamak adına enerjimize sahip çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.

DİCLE ELEKTRİK'TEN MÜŞTERİLERİNE BİLİNÇLENDİRME ÇAĞRISI

Yapmış olduğu açıklamada abonelerini kaçak elektrik kullanımı konusunda duyarlı olmaya davet eden dağıtım şirketi, bu tür faaliyetlere karşı dikkatli olunması ve gerekli durumlarda 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.