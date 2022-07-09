Kaçak kesim yapanlara şok baskın

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan hayvan satış alanı Kurban Bayramı'nın ilk gününde hareketliydi. Kurbanlıklarını satın alanlar yol kenarında ve boş arazilerde kesim yaptı. Kesilen kurbanlıklar alanda parçalanarak poşetlere dolduruldu. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara ceza kesti. İlçede 130 kişiye kaçak kesimden dolayı 277'şer lira ceza kesildiği öğrenildi.
Kaçak kesim yapan kasaplar arazilerde kişilerin yasak olduğundan haberleri olmadığını hayır için kesim yaptıklarını söylediler. Bazı kaçak kesim yapan kasapların ise zaman zaman ellerini kollarını kestiklerini fakat bayramda ekstra işe geldiklerini Küçükbaşı 400 liraya, büyükbaşı 2 bin TL'ye kestiklerini söylediler.