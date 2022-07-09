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Giriş Tarihi: 9.7.2022 18:57 Son Güncelleme: 9.7.2022 19:10

Kaçak kesim yapanlara şok baskın

Sultangazi'de hayvan satış alanında kurbanlıklarını satın alanlar, yol kenarı ve boş arazilerde kesim yaptı. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri,  kaçak kesim yapanlara baskın yapıp 130 kişiye 277'şer lira ceza kesti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kaçak kesim yapanlara şok baskın

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan hayvan satış alanı Kurban Bayramı'nın ilk gününde hareketliydi. Kurbanlıklarını satın alanlar yol kenarında ve boş arazilerde kesim yaptı. Kesilen kurbanlıklar alanda parçalanarak poşetlere dolduruldu. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara ceza kesti. İlçede 130 kişiye kaçak kesimden dolayı 277'şer lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kaçak kesim yapan kasaplar arazilerde kişilerin yasak olduğundan haberleri olmadığını hayır için kesim yaptıklarını söylediler. Bazı kaçak kesim yapan kasapların ise zaman zaman ellerini kollarını kestiklerini fakat bayramda ekstra işe geldiklerini Küçükbaşı 400 liraya, büyükbaşı 2 bin TL'ye kestiklerini söylediler.

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Kaçak kesim yapanlara şok baskın
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