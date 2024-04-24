Kaçak lüks araçları satışa sundular

İstanbul Kaçakçılık Şube Polisleri; yurtdışından turistik kolaylıklarla turistik kullanım için getirilen, yasal sürelerinin dolmasının ardından ülkemizden çıkarılmayan ve sahte evraklarla trafiğe tescil edilerek ÖTV'siz satılan veya satışa sunulan piyasa değeri 60 milyon liralık 17 lüks araç ele geçirdi. İddialara ve İstanbul Kaçakçılık Polisleri'nin tespitlerine göre; bazı lüks araçların trafiğe tescil işlemlerinin sahte evraklar kullanılarak noterler üzerinden yaptırıldığı, araçlara yerli plakalar takıldığı ve araçların sonrasında sahte belgelerle "Yeni Araç" statüsünde tescil edildiği belirlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Lüks araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.