Kaçak silah atölyesine baskın…Çok sayıda silah ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente merkezinde, yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren bir çalışma yaptı. Çalışmalar sonucu polis, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiğini belirledi. Ardından polis ekipleri, söz konusu imalathaneye operasyon gerçekleştirdi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca, seri numaraları silinmiş faturasız 21 kurusıkı, uzun namlulu silaha ait 10 şarjör, 132 şarjör, 1 av tüfeği, silah imalatında kullanılan pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi ile tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzemeler ile 9 bin 435 TL ele geçirildi.

ARANAN 12 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de polis, huzur uygulaması gerçekleştirdi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamasında haklarında yakalama kararı olan 12 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 49 fişek, 9 paket halinde 26.66 gram metamfetamin, 2 kök Hint keneviri ve 1,95 gram toz esrar ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin ifade işlemleri emniyette sürüyor.