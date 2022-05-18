Haberler Yaşam Haberleri Kaçak silah atölyesine baskın…Çok sayıda silah ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.5.2022 10:53 Son Güncelleme: 18.5.2022 11:13

Kaçak silah atölyesine baskın…Çok sayıda silah ele geçirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kaçak silah atölyesine baskın…Çok sayıda silah ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak silah atölyesine yapılan operasyonda, çok sayıda tabanca ele geçirildi. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente merkezinde, yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren bir çalışma yaptı. Çalışmalar sonucu polis, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiğini belirledi. Ardından polis ekipleri, söz konusu imalathaneye operasyon gerçekleştirdi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca, seri numaraları silinmiş faturasız 21 kurusıkı, uzun namlulu silaha ait 10 şarjör, 132 şarjör, 1 av tüfeği, silah imalatında kullanılan pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi ile tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzemeler ile 9 bin 435 TL ele geçirildi.

ARANAN 12 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de polis, huzur uygulaması gerçekleştirdi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamasında haklarında yakalama kararı olan 12 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 49 fişek, 9 paket halinde 26.66 gram metamfetamin, 2 kök Hint keneviri ve 1,95 gram toz esrar ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin ifade işlemleri emniyette sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AB ve ABD'den yoğun mesai: Peş peşe açıklamalar... Türkiye’yi ikna yarışı
SON DAKİKA: CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk Havalimanı" eylemi karşılık bulmadı! 750 kişiyi zor topladı
Son dakika | İşte CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı: Komiser memurdan talimat almış
‘Bir Ordulu var sana aşık’ Karı-kocanın cinayet planı tüyler ürpertti
Son dakika: Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten! PKK-YPG'ye açık destek
Böyle kalabalık az gördüm
Son dakika: Ağaç katliamı yapan CHP'li belediyeden pes dedirten açıklama: Dekora uymadı kestik
Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalına sert tepki: Başkanın bilmemesi mümkün değil!
SON DAKİKA: BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!
Sen sustukça ben hatırlatacağım
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak silah atölyesine baskın…Çok sayıda silah ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA