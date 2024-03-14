Kaçak tur ilanlarına kuşatma: 1 yılda 180 binden fazla denetim yapıldı

Yürütülen çalışmalara ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt genelindeki 550 ayrı noktada denetimlerin devam ettiğini dile getirdi. 2023 yılı boyunca kendilerine ulaşan 5 bin 281 dijital ihbarı da incelemeye aldıklarını aktaran Bağlıkaya, "Gerçekleştirdiğimiz denetimler sayesinde belgesiz tur düzenleyenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Kaçak faaliyetleri 5'te 1 düzeyine düşürdük, daha da düşüreceğiz. Yaptığımız çalışmalarla milyarlarca liralık vergi kaçağını engelliyor, turizm istihdamının artırılmasına zemin hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

DENETİMLER 8 KAT ARTTI



Belgesiz tur düzenleyenlerin hem ülke ekonomisine hem de sektöre ciddi zararlar verdiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Denetimler, bizim asli faaliyetlerimizin başında geliyor. Göreve geldiğimizden bu yana denetim sayısını 8 kat artırdık. 2023 sonunda yıllık bazda yaptığımız denetim sayısı 180 bin seviyesini aştı. Bu yoğun denetimlerimiz neticesinde kaçak faaliyetlerin önüne ciddi biçimde geçme başarısı gösterdik" ifadelerini kullandı.