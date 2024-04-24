Kaçan hırsızı, pompalıyla böyle kovaladı!

Kocaeli Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde, önceki akşam oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara göre park halindeki bir motosikleti çalan genç hırsız, bir süre sonra motosiklet sahibi ve beraberindekiler tarafından tespit edilerek yakalandı.

Hırsızı alarak, motosikletin yerini göstermesi ve polise teslim etmek amacıyla araca bindiren kişiler, genç hırsızın bulduğu bir fırsatı değerlendirerek kaçmaya başlaması üzerine, pompalı tüfek ile peşine düştü.

O kişilerden biri hırsızı korkutmak amacıyla havaya defalarca ateş açarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili hem hırsızı hem de onu kovalayanları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.