Haberler Yaşam Haberleri Kaçan hırsızı, pompalıyla böyle kovaladı!
Giriş Tarihi: 24.4.2024 23:53 Son Güncelleme: 25.4.2024 00:16

Kaçan hırsızı, pompalıyla böyle kovaladı!

Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde önceki  akşam gerilim dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, bir genç park yanında duran motosikleti çaldı. Motosiklet sahibi ve beraberindekiler bir süre sonra o olayı gerçekleştiren genci yakaladı. Motosikletin yerini göstermesi ve polise teslim edilmek üzere araca bindirilen hırsız, bir anlık boşluktan faydalanarak araçtan kaçmaya başlayınca, peşine düşenler pompalıyla havaya ateş açtı.

ABBAS ÇAKAR
Kaçan hırsızı, pompalıyla böyle kovaladı!

Kocaeli Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde, önceki akşam oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara göre park halindeki bir motosikleti çalan genç hırsız, bir süre sonra motosiklet sahibi ve beraberindekiler tarafından tespit edilerek yakalandı.

Hırsızı alarak, motosikletin yerini göstermesi ve polise teslim etmek amacıyla araca bindiren kişiler, genç hırsızın bulduğu bir fırsatı değerlendirerek kaçmaya başlaması üzerine, pompalı tüfek ile peşine düştü.

O kişilerden biri hırsızı korkutmak amacıyla havaya defalarca ateş açarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili hem hırsızı hem de onu kovalayanları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçan hırsızı, pompalıyla böyle kovaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA