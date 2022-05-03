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Giriş Tarihi: 3.5.2022 09:33

Kaçarken yola düşürdüleri 20 liralık banknot yakalattı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kaçarken yola düşürdüleri 20 liralık banknot yakalattı

İstanbul’da bir adresten 35 bin lira, üç bin dolar ve bin 600 euro çalan iki kişi, kaçarken yola düşürdükleri 20 liralık banknottan kaçış güzergahları tespit edilerek yakalandı.

İstanbul'un Güngören İlçesi'ne bağlı olan Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir adresten 35 bin lira, üç bin dolar ve bin 600 Euro nakit para çalan U.D. (30) ve B.A. (25) isimli iki kişi kaçtı. İstanbul Polisi olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Hırsızların kaçarken yola 20 liralık bir banknot düşürdükleri tespit edildi. Kaçarken yola düşürdükleri 20 liralık banknottan kaçış güzergahları tespit edilen iki suç ortağının açık kimlikleri de incelenen güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Hırsızların ilk olarak başka bir adrese girmeye çalıştıkları, başarılı olamadıkları ve ardından söz konusu adrese girdikleri saptandı. Olay yerine araçla geldikleri belirlenen iki suç ortağı da kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı ve benzeri suçlardan ötürü suç kayıtları olan iki suç ortağı da adliyeye sevk edildi ve ikisi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaçarken yola düşürdüleri 20 liralık banknot yakalattı
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