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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Kaçırılıp dövüldü, kalp krizinden öldü

İstanbul’da alacaklıları tarafından yumruklanarak dövülen Umut Bekdemir kalp krizi geçirerek öldü. İki alacaklı, kasten öldürmekten tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kaçırılıp dövüldü, kalp krizinden öldü
İstanbul Beyoğlu'nda bir süre önce 2 kişiye 60 bin lira borçlanan Umut Bekdemir (42), bir kısmını ödedikten sonra ortadan kaybolunca alacaklıları peşine düştü. Bekdemir'in kaldığı oteli bulan alacaklılar Abdullah D. (42) ve Emirhan İ. (30), otelin önünden bekleyip konuşma bahanesiyle araca aldıkları Bekdemir'i E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkiinde çimenlik alana götürdü. Burada kavga çıkınca Bekdemir kaçmaya başladı. Alacaklılar, Bekdemir'i yakalayıp yumruklarla darp etti. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Bekdemir hareketsiz kalınca alacaklılar, sağlık ekiplerini aradı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bekdemir hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Hastaneye gelen alacaklılar, Bekdemir'in vücudundaki izler nedeniyle sorguya alındı. Abdullah D. ve Emirhan İ. sevk edildikleri mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Bekdemir dün Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Süme Köyü'nde toprağa verildi. -

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Kaçırılıp dövüldü, kalp krizinden öldü
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