Kaçtığı uçakla geri getirildi

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Belen'de yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın Fen İşleri Sorumlusu M.G.D., Tacikistan'a kaçtı. Uçağa bindiğinde hakkında yakalama kararı olmayan M.G.D.'nin uçağa bindikten sonra çıkarılan yakalama kararı İstanbul Havalimanı'na ulaştığında hemen inceleme başlatıldı.

M.G.D.'nin bindiği uçak tespit edildi ve uçağın havada olduğu saptandı. Hemen Tacikistan resmi makamları ile iletişime geçildi ve resmi belgeler aktarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan M.G.D.'nin Tacikistan'a inişi gerçekleştikten sonra uçaktan indirilmeden aynı uçakla dönüşü sağlandı ve M.G.D. getirildiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. M.G.D. "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olmak" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi.