Haberler Yaşam Haberleri Kaçtığı uçakla geri getirildi
Giriş Tarihi: 2.3.2023 12:38 Son Güncelleme: 2.3.2023 12:38

Kaçtığı uçakla geri getirildi

Hatay’da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı’nın Fen İşleri Sorumlusu, kaçtığı uçakla Tacikistan’dan geri getirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kaçtığı uçakla geri getirildi

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Belen'de yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın Fen İşleri Sorumlusu M.G.D., Tacikistan'a kaçtı. Uçağa bindiğinde hakkında yakalama kararı olmayan M.G.D.'nin uçağa bindikten sonra çıkarılan yakalama kararı İstanbul Havalimanı'na ulaştığında hemen inceleme başlatıldı.

M.G.D.'nin bindiği uçak tespit edildi ve uçağın havada olduğu saptandı. Hemen Tacikistan resmi makamları ile iletişime geçildi ve resmi belgeler aktarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan M.G.D.'nin Tacikistan'a inişi gerçekleştikten sonra uçaktan indirilmeden aynı uçakla dönüşü sağlandı ve M.G.D. getirildiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. M.G.D. "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olmak" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısı öncesi CHP yandaşı gazeteciden flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu...
Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
İstanbul'da deprem endişesi: O ilimize göç başladı...
Bursa'da vahşet! 'Küfür' gerekçesiyle 2 arkadaşını ve bir köpeği katletti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
Üç yüz altmış yedi eşittir sıfır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçtığı uçakla geri getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA