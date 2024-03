KADEM zulme sessiz kalmıyor

adın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) heyeti, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu'na katılmak üzere bulundukları New York'ta, interaktif bir enstalasyonla Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekiyor. KADEM,8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında New York Times Meydanı'nda düzenleyeceği 'International Civil Support for Palestinian Women' etkinliğinde interaktif bir enstalasyon (yerleştirme sanatı) aracılığıyla, Gazze'nin cesur kadınlarının onurlu direnişi dünya gündemine taşınacak. Times Meydanı'nda sergilenecek interaktif enstalasyonun ardından, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu bir basın açıklaması yapacak. Etkinlikte; direklere asılı Filistin bayrağı renklerindeki fularlar, Gazze'de katledilen kadınları sembolize edecek. Fularların bağlandığı direklerde yer alan ve Filistinli kadınların geleneksel el işi tatreez ile oluşturulmuş Filistin bayrağı ise Filistinli kadınların direnişini vurgulayacak. Direklere bağlanmış fularlar alındıkça, tatreez işlemeli Filistin bayrağı ortaya çıkacak. Böylece vicdan sahibi ABD'lilerin de katılımıyla "Filistinli kadınların yanındayız" mesajı verilecek.