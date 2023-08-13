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Giriş Tarihi: 13.8.2023 22:20

KADEM'den çocukların cinsiyetlerini değiştirdiği iddia edilen doktorlar için çağrı: Soruşturma başlatılması elzemdir

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İstanbul Üniversitesi'ndeki bazı doktorların, 11-16 yaş aralığındaki çocuklara cinsiyet değişikliğine yönelik ilaçlar verdiği ve ameliyatlar yaptıkları iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. KADEM, "Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir." ifadelerini kullandı.

KADEM’den çocukların cinsiyetlerini değiştirdiği iddia edilen doktorlar için çağrı: Soruşturma başlatılması elzemdir

KADEM, "İstanbul Üniversitesi'nde görevli bazı doktorların, 11-16 yaş aralığındaki çocuklara cinsiyet değişikliğine yönelik ilaçlar verdiği ve ameliyatlar yaptığı iddiası vahimdir." açıklamasında bulundu.

KADEM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur.

Bu işlemleri yapan doktorlardan bir kısmının, LGBT lobilerinin sözcülüğünü üstlenen medya organlarında yer alması, durumun, hasta-doktor ilişkisinin ötesinde bir faaliyet olduğunu çağrıştırmaktadır. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir.

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KADEM'den çocukların cinsiyetlerini değiştirdiği iddia edilen doktorlar için çağrı: Soruşturma başlatılması elzemdir
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