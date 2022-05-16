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Giriş Tarihi: 16.5.2022 08:56

Kader’in emaneti Lady ve yavruları sahipsiz kaldı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Kader’in emaneti Lady ve yavruları sahipsiz kaldı

İstanbul’da sokak ortasında katledilen 23 yaşındaki Kader Gökçe’nin hamile kedisi Lady 3 yavru dünyaya getirdi. Lady ve yavruları, genç kadının öldürülmesiyle kaderine terk edildi. Patili aileye Gökçe’nin eski komşusu Güler Albaş sahip çıktı. Albaş’ın da apartmandan taşınmasıyla Kader’in emaneti sahipsiz kaldı...

Kader Gökçe... 23 yaşındaydı... Aylar önce sokakta gördüğü yardıma muhtaç bir kediyi sahiplendi. Evini açtığı kediye hanımefendi anlamına gelen "Lady" ismini verdi. Günler, haftalar geçtikçe Lady'nin de karnı şişmeye başladı. Kedisinin hamile olduğunu anlayan genç kadın, yavrular için hazırlığa başladı. Mamalarını, kedi kumlarını hazır etti. Büyük gün geldi Lady doğum yaptı. Tatlı kedi, tam 3 yavru dünyaya getirdi.

YAVRULARA DOYAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Gökçe, Lady'nin doğum yapmasının beşinci gününde, yavrularına doyamadan, saplantılısı Alparaslan Çay tarafından silahla öldürüldü. Cinayetin ardından Lady ve 3 yavrusu sahipsiz kalınca patili aileye Gökçe'nin komşusu Güler Albaş sahip çıktı.

Albaş, Lady ve yavrularına evini açsa da kendi kedisi ile Lady uyum sağlayamaydı. Albaş da minik yavrulara apartmanın bodrumunda bakmaya başladı. Yavru kediler sağlıklı şekilde büyümeye devam ederken bu sefer de Albaş başka bir ilçeye taşındı. Lady ve yavruları, bakıcı anneleriyle aralarına uzun mesafeler girince apartman sakinleri tarafından istenmemeye başladı.

VASİYETİ OLURDU

Albaş, apartman ve bahçesinde istenmeyen kedileri sahiplendirmek için ömürlük yuva aramaya başladı. SABAH'a konuşan Güler Albaş "Lady çok sevecen bir, çok uysal bir kedi. Gökçe başına gelecekleri bilseydi, Lady ve yavrularına güzel bir yuva bulunmasını isterdi, vasiyeti olurdu. Ben de onları evime aldım ama evdeki kedimle anlaşamadılar. Apartmanda bakmaya başladım ama taşınınca onlardan uzak kaldım. Şu an kaldıkları apartmanda 22 hane var, binada ve bahçede bulunmalarını istemeyen komşular var. Bu yüzden sahiplendirmek istiyorum. 2 erkek 1 dişi yavrusu var. Çok narin, çok tatlı kediler. Kader'in emanetine sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

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Kader’in emaneti Lady ve yavruları sahipsiz kaldı
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