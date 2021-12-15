KADES, Diyarbakır’da 458 kadını kurtardı

Diyarbakır'da, son bir yıl içinde Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) arayarak destek isteyen 458 kadın, şiddete uğramaktan kurtarıldı. Kent genelinde, ilçe ve mahallelerde KADES'in amacı ve çalışmaları hakkında kadınlara yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları meyvesini verdi. Polisin hazırladığı metinler ve İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen görseller ile KADES'in anlatıldığı broşürler, kadın polisler aracılığıyla 500 bin kişiye ulaştırıldı. 59'u kadın toplam 127 polisin, kent genelinde hassas olarak takip ettiği KADES'e, bir yıl içinde, bin 381 kadın KADES'i arayarak ihbarda bulundu. İhbarların 923'ünün tekrar veya yanlış basımdan kaynakladığı belirtilirken, 458'inin ise yapılan çalışmalar sonucu gerçek ihbar olduğu kaydedildi. Aralarında kadın polislerin de yer aldığı ekiplerin müdahalesiyle ihbarın geldiği adreslere anında ulaşıldı. Polisin kısa sürede müdahalesiyle 458 kadın şiddet görmekten kurtarıldı. KADES uygulamasının ülke genelinde 2 milyon 841 bin 439 kişi tarafından indirildiği öğrenildi.