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Giriş Tarihi: 14.3.2023

KADES ihbarına giden polislere saldırdılar

İstanbul’da KADES ihbarına giden 5 polisi yaralayan, küfür, hakaret ve tehdit eden 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KADES ihbarına giden polislere saldırdılar
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde önceki gün saat 12.00 sıralarında Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine polisler harekete geçmişti. Sevgilisinin kendisini darp ettiğini söyleyen yabancı uyruklu Zamira Z. şahsın çatıya saklandığını söylemişti. Bunun üzerine çatıya çıkan ekipler, Adem A.'yi gözaltına almak istemişti. Ancak şahıs yan çatıya atlayarak polisten kaçmaya çalışmıştı. Çatıda kıstırılan Adem A. gözaltına alınmak istendiği sırada tehditler savurup polis M.K.'ya saldırarak burnunu kırdı. Tehditlerini sürdüren şahıs kelepçe takılmak istendiği sırada ise polis O.B.'ye kafa attı. Polis otosunun kapısını açarak kaçmak isteyen Adem A. etkisiz hale getirildiği sırada, o anları cep telefonuna kaydeden Onurcan F. polislerin uyarısına aldırış etmedi. Onurcan F. kendisine müdahele eden polislere tükürerek kaçmaya çalıştı. O esnada şahsın babası olduğunu söyleyen Sırrı C., polis H.O.Ö.'nün boğazını sıkarak saldırdı.



Gözaltına alınan Onurcan F. de polis K.A.'yı yaraladı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Sırrı C.'nin üzerinde ise bıçak ele geçirildi. Şahıslar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü esnada Adem A., polis T.K.'yi sağ kolunu aracın camına sıkıştırarak yaraladı. O esnada Zamira Z., "Ben şikâyetçi olursam beni öldürürler, yaşatmazlar, beni şikâyetçi yazmayın" diye bağırdı. Gözaltına alınan 3 kişi "polise mukavemet", "hakaret", "görevli memura görevini yaptırmamak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkartıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. AA-DHA-İHA

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KADES ihbarına giden polislere saldırdılar
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