KADES’i 2,8 milyon kadın cep telefonuna indirdi

İçişleri Bakanlığı aile içi ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda personel eğitim çalışmalarına ağırlık veren bakanlık, hayata geçirdiği KADES uygulaması ve Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi gibi projeler ile de kadına şiddetin son bulması için çalışıyor.



BİN 102 AİLE İÇİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE BİRİMİ KURULDU



Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında bin 5'i polis merkezi amirliklerinde 97'si jandarmada olmak üzere bin 102 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birimi, bu birimlerinin yanı sıra jandarma karakolları ile polis merkez amirliklerinde bin 497 güven masası kuruldu. Aile içi ve kadına şiddeti önlenmesi kapsamında 2018 yılından bugüne kadar toplam 309 bin polis ve jandarma personeline eğitim verildi.

Risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının daha doğru yapılabilmesi amacıyla "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu" uluslararası geçerlilik ve ulusal tecrübeler doğrultusunda güncellendi.



3 MİLYONA YAKIN KADIN KADES'İ TELEFONUNA İNDİRDİ



İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında hayata geçirilen ve geçtiğimiz günlerde Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen KADES, bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edilirken, bu ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı tespit edildi.



ELEKTRONİK KELEPÇE ŞİDDETİ ÖNLEDİ



Aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığının izlenebilmesi için elektronik kelepçe uygulamasına başvuruluyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bin kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kuruldu. Bugüne kadar toplam 764 kişiye elektronik kelepçe takılarak takibi gerçekleştirildi. Merkezde şu an 272 vaka aktif izleniyor. Elektronik kelepçe uygulaması ile takip edilen hiçbir olayda şiddet görülmedi.



AİLE İÇİ VE KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE KOMİSYONLARI KURULDU



Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde il ve ilçelerde valiler ve kaymakamların başkanlığında çalışmalara ağırlık verildi. Valilik ve kaymakamlıklar başkanlığında "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele komisyonları" kuruldu. Ayrıca kadınlara yönelik eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.



503 BİN 156 ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI VERİLDİ



Aile içi kadına şiddet mağdurlarına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirler de artırıldı. 6284 sayılı kanun kapsamında bugüne dek meydana gelen kadına karşı şiddet olaylarında, 42 bin 572 şiddet mağduru kadına yönelik 50 bin 380 koruyucu tedbir kararı alındı. 136 bin 753 şiddet uygulayan erkeğe karşı ise 503 bin 156 önleyici tedbir kararı verildi.