KADES’i açan ablaya kaynar suyla tehdit

İstanbul Sancaktepe'de 4 Şubat 2024 günü Adem V. (21), akşam saatlerinde aynı evi paylaştığı ablası Hazal V'nin (23) odasına gitti. İddiaya göre iki kardeş arasında yemek meselesinden çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi, öyle ki kardeş kavgası yargıya taşındı. İddiaya göre Adem V, ablasının odasına giderek neden yemek yapmadığını sordu. Kavganın fitilini ateşleyen bu sorudan sonra Hazal V. yorgun olduğunu söyleyince ortalık karıştı. Adem V., ablasının üzerine yürüyerek küfürler etmeye başladı. Kardeşinin saldırgan tavırları karşısında korkudan ne yapacağını şaşıran genç kız, çareyi KADES uygulamasında buldu.

KADES UYGULAMASINA KAYNAR SULU TEHDİT

Hazal V.'nin KADES uygulamasını çalıştıracağı sırada durumu fark eden Adem V, ablasının telefonunu elinden alarak "Telefon falan yok hadi bakalım nasıl şikayet edebiliyorsun" diyerek hakaretlerini sürdürdü. Hazal V.'nin telefonunu geri almak istemesi üzerine sobanın üzerindeki kaynar suyu alan Adem V., ablasını sıcak suyu üzerine dökmekle tehdit edip korkuttu.

SALDIRGAN KARDEŞE 12 YIL HAPİS İSTEMİ

Erkek kardeşinin boş bir anını yakalayarak evden kaçmayı başaran genç kız, karakola koştu. Hazal V'nin şikayeti sonucu abla kardeş kavgası yargıya taşındı. Savcılık, soruşturma kapsamında şüpheli gencin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe elde edildiğini vurgulayarak "Gece vakti konutta yağma" ve "Hakaret" suçlarından 12 yıla kadar hapsini talep etti.