KADES’ten yardım istedi, polisi vurdu

İzmir'de 'KADES' üzerinden yardım isteyen B.K., evine gelen polis ekibiyle emniyete gitti. İfade sonrası kendini evine bırakan polisi, memurun tabancasıyla vurarak yaralayan genç kadın tutuklandı.Karabağlar, Uzundere Mahallesi 6002 Sokak'ta yaşayan ve ilk eşinden 4 çocuğu bulunan, ikinci evliliğinde de şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı. Davası cuma günü görülecek B.K., iddiaya göre eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polisler, B.K.'yı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. İfadesi alınan B.K., eşinden şikâyetçi olmadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından B.K. evine dönebilmek için polisten yardım istedi. Ekip otosuna bindirilen B.K., kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru S.A. (50), B.K.'ya birinci kattaki dairesine kadar eşlik etti. B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.'yı belinden vurdu. Yaralı polis memuru kaçmaya çalışırken B.K. ise evine girdi.'Polis vuruldu' ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.A.'yı yaralı halde buldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan B.K. emniyete götürüldü.Bu arada B.K.'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. B.K., polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu öne sürdü. B.K., açıklamalarında bir süredir antidepresan ilaçları kullandığını da yazdı.Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.