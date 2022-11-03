Kadıköy Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz: Sebebi 39 yıl önceye dayanıyor!

Haciz işlemi yapılan eşyalar binadan taşınmazken, Odabaşı ve İBB avukatının yediemin olarak yetkilendirildiği bildirildi. Kadıköy Belediyesi 6 ay içerisinde 629 bin 666 TL'lik borcu, davacılara ödemezse, haczedilen mallar belediyeden alınarak icradan satılacak. Kadıköy Belediyesi 39 yıllık kamulaştırma nedeniyle yapılan haciz işlemi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.