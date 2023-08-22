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Giriş Tarihi: 22.8.2023

Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi

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Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi
Kadıköy Belediyesi işçileri maaşlarına zam yapılması talebiyle iş bırakma eylemi başlattı. Kadıköy Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan işçiler, geçinemediklerini, maaşlarının asgari ücret seviyelerinde kaldığını belirterek ek protokolle maaşlarının güncellenmesini istedi. İşçiler, "Ek protokol istiyoruz", "Beslenme çantaları boş, çocuklarımızı besleyemiyoruz", "Faturaları ödeyemiyoruz, bu zamlarla yaşayamıyoruz", "Kiralar ortalama 17 bin TL, maaşımız 14 bin 300. Barınamıyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Genel İş Sendikası Anadolu yakası. 1 Nolu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam, "Her şey güllük gülistanlıkmış gibi gösterilip, belediye şirket işçilerinin hakları 4 yıldır yenilmeye devam ediyor. İlave tediye hakkımızı vermediler, kadro hakkımızı vermediler, sonuç geçinemeyen, her yerde direniş başlatan belediye şirket işçileri oldu" dedi.

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Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi
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