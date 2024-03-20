Kadıköy’de grafiti savaşı... Polis gece nöbet tuttu

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Trabzon'da oynanan maçta Fenerbahçe'nin 3-2 Trabzonspor'u yenmesinin ardından, yüzünde maske bulunan Trabzonsporlu bir taraftar sahaya girerek kutlama yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Trabzonsporlu bir taraftar Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic'e yumruk atarken Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel de kendilerine saldıran yüzü maskeli saldırgana karşılık vererek yere düşürdü. Büyüyen olaylar güçlükle sakinleştirildi.

POLİS GECE NÖBET TUTTU

Futbola gölge düşüren olayın ardından İstanbul Kadıköy'deki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin karşısındaki duvara Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel grafitisi çizildi. Kadıköy Belediyesi ekipleri de Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine grafitiyi sildi. Ardından aynı noktaya Trabzon yazıldı. Bunun üzerine gece saatlerinde ise Trabzon yazısının üzerine küfürlü başka bir yazı daha yazıldı. Bunun üzerine polis ekipleri yazının yazıldığı noktada gece nöbet tuttu. Sabah ise yazının üzeri boya ile karalanarak kapatıldı.