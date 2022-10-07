Kadıköy’de kargo minibüsünün önünden giren bariyer arkasından çıktı

Kadıköy 1'inci Çevre Yolu Kadıköy istikameti Söğütlüçeşme yol ayrımında meydana gelen kazada, Fatih Çınar'ın kullandığı kargo minibüsü, yol ayrımında kararsız kalarak 1'nci Çevre Yolu –Söğütlüçeşme ayrımlarında iki yol arasındaki bariyere çaptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmından giren bariyer minibüsün arkasından çıktı. Kaza nedeniyle bazı kargo paketleri yola saçıldı.
SÜRÜCÜ ŞANS EDERİ KURTULDU
Kazada minibüs hurdaya dönerken sürücü Ali Çınar şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında minibüste bulunan kargo paketleri yola saçıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Ekipleri çalışması sonrasında kaza yapan minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.