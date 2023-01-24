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Giriş Tarihi: 24.1.2023 18:10 Son Güncelleme: 24.1.2023 18:15

Kadıköy’de korkunç olay!

Poligonda başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de korkunç olay!

Kadıköy'de bir poligonda atış yaptıktan sonra tabancayı çenesinin altına dayayarak ateş eden bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan bir poligonda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde poligona gelen bir kişi, bir süre atış yaptıktan sonra tabancayı çenesinin altına dayayarak ateş etti. Silah sesi üzerine olayı fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ismi öğrenilemeyen ağır yaralı ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı poligonda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kadıköy’de korkunç olay!
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