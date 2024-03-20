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Giriş Tarihi: 20.3.2024 10:24

Kadıköy’de kuyumcudan milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı

İstanbul Kadıköy'de bir kuyumcuya sabaha karşı girerek içeride bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadıköy’de kuyumcudan milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Kadıköy'de 15 Mart Cuma saat 04.20 sıralarında K.E.'ye ait kuyumcu dükkânına hırsızlar girdi. Şüpheliler içeride bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta ziynet eşyasını çaldı. Sabah dükkânını açan iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada iş yerinin güvenlik kamerasına olayın saniye saniye yansıdığını belirledi. Görüntülerde kepengi kırarak içeri giren hırsızların iş yerinden aldıkları ziynet eşyalarını torbalara doldurarak çaldıkları anlar yer aldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDILAR

Polis bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin kullandığı sahte plakalı otomobili takibe aldı. Yapılan araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Esenyurt'ta 3 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheliler Medet K. (34), Oğuzcan Ş. (22) ve Selman G. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çaldıkları 4 pırlanta yüzük ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi.

Medet K.'nın daha önceden 9, Oğuzhan Ş.'nin 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Selman G.'nin ise 22 suç kaydı bulunduğu, 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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Kadıköy’de kuyumcudan milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı
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