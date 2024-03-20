Kadıköy’de kuyumcudan milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Medet K.'nın daha önceden 9, Oğuzhan Ş.'nin 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Selman G.'nin ise 22 suç kaydı bulunduğu, 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.