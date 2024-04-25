Kadıköy’de sopalı dehşet: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!

"İKİ AYDIR NÖBET LİSTELERİ YÜZÜNDEN TARTIŞIYORDUK"

Erdal Çaycı hakimlikteki ifadesinde, "İki aydır nöbet listeleri yüzünden tartışıyorduk. Birkaç kez kendisini bu sebeple uyardım. Beni dinlemedi. Üstüne küfür etti. Önce o yanında duran sopaya yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Savurduğumda omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum" ifadelerini kullandı.