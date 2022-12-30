Kadıköy’de villaya baskın düzenlenmişti! Tarihi eser operasyonunun detayları ortaya çıktı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Kalamış'ta lüks bir villada, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu kapsamında bulunan hayvanlara ait boynuz ile parçaların bulunduğuna dair ihbar aldı. Bunun üzerine polis söz konusu villada hayvan ürünleri de olduğu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçti.





Yaklaşık 6 ay fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, operasyondan önce söz konusu villaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli bir personeli müşteri olarak gönderdi. Villada özel işçilikle işlenen boynuzların satıldığından emin olununca polis operasyon için düğmeye bastı.

BİN 276 HAYVAN PARÇASI ONLARCA TARİHİ ESER BULUNDU

Villaya geçtiğimiz hafta operasyon yapan polis, lüks evin bir katının tamamen kapatıldığını ve sadece tarihi eser ile hayvanlara ait parçalara ayrıldığını gördü. Ev sahibi gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda 485 karaca boynuzu, 13 karaca kafatası,4 karaca boynuz kökü, 271 kızıl geyik boynuzu, 55 kızıl geyik boynuz parçası, 5 çift boynuzlu kızıl geyik kafatası, 2 boynuzsuz yüzülmüş kızıl geyik kafatası,13 mus geyiği boynuzu, 30 ala geyik boynuzu, 141 adet ren geyiği boynuzu, 29 antilop boynuzu, 50 white tailed geyiği boynuzu, 5 çift boynuzlu dağ keçisi kafatası, 20 dağ keçisi boynuzu, 5 bizon boynuzu, 20 Amerikan antilobu boynuzu, 128 çeşitli form ve ebatlarda hayvansal objeler ele geçirildi.





Operasyonda aynı zamanda 29 çeşitli form, ebat ve boyutlarda Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen amforalar, 90 adet pişmiş toprak objeler, top mermisi, sedef kakma bağa kaşık, kırık cam şişe, mavi renkli cam şişe, 35 Roma ve İslami dönem sikkeleri, 4 ok ucu bulundu.

"HAYVANIN TÜRÜ AZALDIKÇA PARÇASININ DEĞERİ ARTIYOR"

Operasyon kapsamında ele geçirilen hayvan parçaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü'ne verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinden Umut Yüksel, "Burada bir çok nadir tür bulunmakta. Toplamda bin 276 adet hayvana ait kürk, deri, boynuz ve tahnit ele geçirildi. Bunlar genellikle dekoratif amaçlı kullanılmakta. Mesela bazı ürünleri altlık olarak kullanıyorlar, bazılarını avize olarak kullanıyorlar. Genellikle lüks mekanlarda lüks evlerde kullanılmakta veya duvara asmak için kullanılıyor. Bir çok kullanım yeri var ama genellikle lüks tüketim.





Bu ürünlerin fiyatları yaban hayvanın nadirliğine göre değişiyor. Daha nadir türlerde çok daha yüksek meblağlarda değer çıkarmaktalar. Daha çok bulunan türler de ise fiyatlar düşüyor. Bu ürünler yasadışı avcılıkla elde ediliyor. Genellikle bunları toplayan ve avlayan kişiler, ticaretini yapan kişiler satıyorlar ve bunu bu şekilde piyasaya sürüyorlar. Tabi bu yasa dışı olduğu için bunların belli cezalar var. Eğer tür yabancı ülkelere aitse idari para cezası uyguluyoruz. Yerli türlerde ise tazminat cezası uygulamaktayız. Mesela yaban koyunu ise 500 bin, alageyik ise 150 bin, Karaca ise 10 bin gibi meblağlar ceza olarak kesiliyor. Diğer türlerde belli bir aralıkta idari para cezası uyguluyoruz" dedi.